Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Pren Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie ve kızları Lilibet Diana'yı da yanlarına alarak vaftiz töreni için İngiltere'ye gitmek istiyor.

19.07.2021 - 17:18 | Son Güncelleme : 19.07.2021 - 17:25

Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek - 1
ABD ve İngiliz medyasındaki haberlere göre; Prens Harry ile Meghan Markle çocukları için İngiltere'ye gidecek.


Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek - 2
Archie adını verdiklerini oğullarının ardından son olarak kızları Lilibet Diana'nın da aralarına katılmasıyla dört kişilik bir aile olan çift, Lilibet Diana'nın vaftiz töreni için geçici bir süreliğine Londra'ya dönmek istiyor.


Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek - 3
İkili, iddialara göre Lilibet Diana'nın vaftizini, İngiltere'de Windsor Şatosu'nda yaptıracak. Törene Kraliçe de katılabilir.

Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek - 4
Seyahat gerçekleşirse Markle, 2020 yılının mart ayından bu yana ilk kez Londra'ya gitmiş olacak.


Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek - 5
Çiftin, iki yaşına giren oğulları Archie'nin vaftiz töreni de aynı yerde yapılmıştı.

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