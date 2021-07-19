Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye gidecek

ABD ve İngiliz medyasındaki haberlere göre; Prens Harry ile Meghan Markle çocukları için İngiltere'ye gidecek.

Archie adını verdiklerini oğullarının ardından son olarak kızları Lilibet Diana'nın da aralarına katılmasıyla dört kişilik bir aile olan çift, Lilibet Diana'nın vaftiz töreni için geçici bir süreliğine Londra'ya dönmek istiyor.





