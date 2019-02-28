Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İlişkileirnin ilk gününden beri tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Prens Harry Ve Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti belirlendi. Baby shower partisine harcadığı parayla gündeme gelen Markle'ın kız bebek beklediği belirtildi.
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Prens Harry Ve Meghan Markle'ın bebeklerinin cinsiyeti ABD'deki baby shower partisinde ortaya çıktı.
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Özellikle Instagram'a sızan bir görüntü, baby shower'da pembe rengin öne çıktığını gösterdi.
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Bu görüntülerden sonra ikiliye yakın kaynaklardan alınan bilgi ve İngiliz basınına göre; bebeğin kız olacağı belirtildi.
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Heyecanla beklenen İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi nisan ayında dünayaya gelecek.
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Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD’ye giden Meghan Markle, beş gün için 500 bin dolarlık (2,5 milyon lira) harcamasıyla gündeme gelmişti.