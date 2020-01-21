Prens Harry Megxit sonrası Kanada'daki yeni hayatına ilk adımını attı

KRALİÇE'DEN DESTEK

Meghan ve Harry çiftinin kraliyet görevlerini bırakma kararı sonrası aile üyeleriyle bir toplantı yapan Kraliçe de zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz” demişti. Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetmişti:



"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."