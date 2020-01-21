Prens Harry Megxit sonrası Kanada'daki yeni hayatına ilk adımını attı

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakma kararını açıklayan Prens Harry, taleplerinin Kraliçe tarafından kabul görmesinin ardından yeni hayatına başlamak için ilk adımı attı.
Sussex Dükü Harry, dün gece tarifeli uçakla, eşi Meghan Markle ve sekiz aylık bebekleri Archie’nin yanına Kanada’ya gitti.
Harry, son kraliyet görevini Güneydoğu Londra’daki Greenwich bölgesinde İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi’nde tamamlayarak Londra’daki Heathrow Havaalanı’ndan Kanada’daki Vancouver Havaalanı’na uçtu.
Boeing 747 uçakla 10 saat süren uçuş sonrası Kanada’ya ulaşan Prens Harry, ardından ucuz havayolu şirketi olarak bilinen WestJet uçağıyla Vancouver Adası’ndaki Victoria Havaalanı’na gitti.
Kraliyet görevlerini bırakacaklarını açıklarken yılın yarısını İngiltere’de yarısını da Kanada’da geçireceklerini açıklayan Meghan Markle ve Prens Harry, Kanada’daki hayatlarına resmen başlamış oldu.
Evlenmelerinden sonra yaşanan sürecin hem kendisi hem de eşi Megham Markle için zorlu geçtiğini ifade eden Harry, "Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi" demişti.
Prens ayrıca, "Bu durumun kim olduğumu ya da ne kadar kararlı biri olduğumu değiştirmediğini unutmadan yaşananları kabullendim. Umarım bu, anlamanıza yardımcı olur. Ailemi bildiğim her şeyden bir adım geri çektim. Bunu, huzurlu bir hayat olmasını umduğum yönde ileri bir adım atmak için yaptım” ifadesini kullanmıştı.
Meghan ve Harry çiftinin kraliyet görevlerini bırakma kararı sonrası aile üyeleriyle bir toplantı yapan Kraliçe de zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz” demişti. Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetmişti:
"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."