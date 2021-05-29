Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi

Kraliyet ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry'nin, Edinburhg Dükü Prens Philip'in ölümünü nasıl öğrendiği ortaya çıktı. Emniyetten bazı kaynaklara göre, telefonlara cevap vermeyen Harry, dedesinin ölümünü gece kapısına gelen polisten öğrendi.

ntv.com.tr 29.05.2021 - 06:22

Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi - 1

Yaklaşık iki ay önce telefonlarını açmayan Prens Harry’nin kapısına polis geldi.  Emniyet güçlerinin TMZ'ye söylediğine göre  9 Nisan'da ABD Büyükelçiliğinde görevli birisi, dedesi Prens Philip'in öldüğünü bildirmek için gece saat üçten hemen önce Harry'yi aramaya başladı.

Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi - 2

Harry'nin telefonunun sessizde  olup olmadığı veya o ve Meghan'ın uyuyor olup olmadığı belli değil, ama kimse telefonuna cevap vermedi. 

Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi - 3

Tekrarlanan denemelerden sonra, Büyükelçilik temsilcisi Santa Barbara, Şerif Departmanı'nı aradı ve bir memurun Harry'nin malikanesine gidip Büyükelçiliğin acilen ona ulaşmaya çalıştığını söylemesini rica etti.

Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi - 4

Şerif Departmanı mecbur kaldı ve bir memur Harry ve Meghan'ın malikanesinin kapılarına geldi ve  Harry'ye Büyükelçiliği araması gerektiğini söyledi.  Harry,  Prens Philip'in öldüğünü böyle öğrendi. 

Prens Harry: Polis haber vermek için 03.00'te geldi - 5
Prens Harry, 9 Nisan sabahı İngiltere’de Windsor Kalesinde vefat etti.  California'da yaşayan Harry, Edinburgh Dükü'nün cenazesi için Britanya'ya geri dönmüştü.

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