Prens Harry son kez üniformalı

İngiltere'de Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerini bıraktıklarını açıklayarak Kanada'ya yerleşme kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry üç gündür Londra'da bulunuyor.

Deniz kuvvetleri tarafından düzenlenen müzik festivalinde üniforma giyen ve unvanlarını taşıyan Prens Harry, askeri görevlerden de çekildiği için son kez askeri kıyafetle görüldü.