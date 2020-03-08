Prens Harry son kez üniformalı

Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alıp Kanada'ya yerleşen Megan Markle ve Prens Harry, 31 Mart'taki veda öncesi son resmi etkinliklerini gerçekleştiriyor. İkili, dün akşam Moundbatten Müzik Festivali için Royal Albert Hall'daydı. Prens Harry son kez üniforma giyerken, Markle ise kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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08.03.2020 - 12:29
İngiltere'de Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerini bıraktıklarını açıklayarak Kanada'ya yerleşme kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry üç gündür Londra'da bulunuyor.
Burada son resmi görevlerini yerine getiren ve çeşitli etkinliklere katılan ikili, Endeavour Derneği Ödülleri’nin ardından Moundbatten Müzik Festivali'ne katıldı.
Royal Albert Hall'da düzenlenen festivalde Markle'ın dikkatleri üzerine çeken kırmızı kıyafet tercihi ise Prenses Diana'nın ikonik 'intikam elbisesi'ne benzetildi.
Deniz kuvvetleri tarafından düzenlenen müzik festivalinde üniforma giyen ve unvanlarını taşıyan Prens Harry, askeri görevlerden de çekildiği için son kez askeri kıyafetle görüldü.
İkili veda turu olarak da adlandırılan bu etkinlikler sonrası ikili 31 Mart'ta resmi görevlerine veda edecek.
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