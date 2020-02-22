Prens Harry ve Megan Markle'dan Sussex Royal açıklaması

İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet unvanlarına dayanan Sussex Royal markasını 31 Mart itibariyla kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü prens ve eşinin yeni kuracakları girişime odaklanmayı planladıklarını aktardı.

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22.02.2020 - 14:43

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın sözcülerinden yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi 2020 ilkbaharı itibariyla hiçbir yerde "Sussex Royal"ı kullanma niyetinde değildir" denildi.







Çift halihazırda sussexroyal.com adresli internet sitesini markalarını pazarlamak için yoğun olarak kullanıyor.







Sitenin yanı sıra Sussex Royal ve Sussex Royal Vakfı isimleriyle tescil edilen markalarını kitap, kırtasiye, pijama ve çorap gib tesktil ürünleri, yardım kampanyaları, spor ve sosyal bakım ürünleri aracılığıyla pazarlanıyor.







Prens Harry'e, ağabeyi Prens William ile birlikte annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra 13 milyon sterlinlik bir miras kaldı. Ayrıca Harry'nin büyük babaannesi de milyonlarca sterline varan miras bıraktı.







Meghan Markle ise oyunculuk kariyeri döneminde Suit dizisindeki rolünden bölüm başına 50 bin dolar kazandığı ileri sürülüyor. Markle'ın ayrıca bir yaşam stili blogu ve Kanada'da kendine ait bir moda şirketi bulunuyor.

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