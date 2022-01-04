Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı

Prens Harry ve Meghan Markle, sessiz sedasız aldıkları Santa Barbara'daki yeni malikaneleri taşındıktan18 ay sonra satışa çıkardı.

Haberler 04.01.2022 - 10:32

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 1

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 2020'de ayrılarak ABD'ye taşınan ile eşi 'ın California'nın lüks semti Montecito'da bulunan malikânelerini satışa çıkardığı açıklandı.

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 2

Çiftin 11 milyon sterline aldığı malikânede 9 yatak odası, 16 banyo, bir şarap mahzeni, devasa bir oyun alanı, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, çay evi ve kütüphane bulunduğu belirtildi

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 3

Malikânenin satış fiyatı ise henüz belli değil.

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 4

Çiftin 18 aydır yaşadığı evden hoşnut olmadıkları gerekçesiyle mülkü satışa çıkardığı ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 5

Öte yandan iki çocuk sahibi çiftin yine aynı semtte yaşamak istedikleri bildirildi.

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 6

İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın gözden çıkardığı evden fotoğraflar...

Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 7
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 8
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 9
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 10
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 11
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 12
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 13
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 14
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 15
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 16
Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı - 17

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