Prens Harry ve Meghan Markle yeni malikanelerini satışa çıkardı

Haberler 04.01.2022 - 10:32
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 2020'de ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın California'nın lüks semti Montecito'da bulunan malikânelerini satışa çıkardığı açıklandı.
Çiftin 11 milyon sterline aldığı malikânede 9 yatak odası, 16 banyo, bir şarap mahzeni, devasa bir oyun alanı, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, çay evi ve kütüphane bulunduğu belirtildi
Malikânenin satış fiyatı ise henüz belli değil.
Çiftin 18 aydır yaşadığı evden hoşnut olmadıkları gerekçesiyle mülkü satışa çıkardığı ifade edildi.
Öte yandan iki çocuk sahibi çiftin yine aynı semtte yaşamak istedikleri bildirildi.
İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın gözden çıkardığı evden fotoğraflar...