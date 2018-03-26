Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu: Namibya (Hoanib Vadisi Kampı)

1 İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle, balayını Güney Afrika ülkesi Namibya'da geçirecek.

2 19 Mayıs'ta gerçekleşecek yılın düğünü sonrasında ünlü çift balayını geçirmek için macera dolu bir tatil planladı.





3 Dailymail'in haberine göre çift; siyah gergedan, zürafa ve fillerin yaşadığı Namibya'nın en yeni turistik merkezi olan Hoanib Vadisi Kampı'nda kalacak.

4 Geceliği 500 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olan çöl ortasındaki evler, en yakın kasabaya dört saat uzaklıkta yer alıyor.

5 İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı için tercih ettiği Namibya hakkında bilmeniz gerekenler...

6 Namibya ya da resmi adıyla Namibya Cumhuriyeti, eski adıyla Güney Batı Afrika, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan güney Afrika'da bir ülke...

7 Kuzeyinde yerel kabilelerin olduğu Kunene, güneyde Turuncu Nehir ve Güney Afrika, doğuda dünyanın en sıcak çölü Kalahari, batıda ise alabildiğine uzayan Atlantik Okyanusu ve buna paralel uzanan dünyanın en eski çölleri arasında bambaşka bir dünya Namibya.





8 Hoanib Nehri ve çevreleyen kanyonları Namibia’nın en zengin çöl vahşi yaşamına ev sahipliği yapar. Burada ünlü çöl fili (çöl ortamında kendini mükemmel adapte etmiş) ve artık soyu çok azalmış olan siyah gergedanı görme fırsatımız oluyor.

9 Windhoek, Namibya’nın başkenti ve ülkenin tam da ortasında yer alıyor.

10 Atlas Okyanusu boyunca uzanan dünyanın en eski çölü Namib Çölü, 50.000 km²’lik bir alana yayılıyor.

11 Namib kelimesi yerli dilinde çok büyük anlamına geliyor. Kumulların tepesine çıktığınızdan dünyanın en benzersiz manzaralarından biri karşınızda duruyor.

12 Namibya’da geçmişten günümüze elmas üretimi başta olmak üzere yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirler, ülke ekonomisinin yapıtaşlarından en önemlisini oluşturuyor.

13 Namibya’da nüfusun büyük bir çoğunluğu yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerle sürdürüyor. Kırsal kesimde hane halkının yarısı tarımsal faaliyetleri geçimlik olarak yürütüyor.

14 Turizm, Namibya’nın en önemli sektörlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Turizm sektörünün Namibya’nın gayri safi yurt içi hasılasına yıllık katkısı 7,2 milyar Namibya dolarını buluyor.

15 Yılda bir milyonun üzerinde turist, ülkeyi ziyaret ediyor. Bunların üçte biri, ülkenin güney komşusu olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nden geliyor.

16 Ülkeyi ziyaret eden turistler ülke bazında sıralandığında Güney Afrika Cumhuriyeti’ni Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa takip ediyor. Afrika kıtasının turizm destinasyonları düşünüldüğünde Namibya’nın ön plana çıkan rotalardan biri olduğu söylenebilir.

17 Özellikle ülkenin kendine özgü vahşi yaşamı düşünüldüğünde Namibya’nın önemli bir ekolojik turizm destinasyonu olduğu ifade edilebilir.

18 Resmi Adı:Namibya Cumhuriyeti

19 Yönetim Biçimi:Üniter yarı başkanlık

20 Resmi Dili: İngilizce

21 Başkent: Windhoek

22 Nüfusu:2,1 milyon

23 Para Birimi:Namibya Doları (10 NAD=2,2 Lira)

24 İklim:Tropikal

25 Saat Dilimi:Türkiye’den iki saat geri.





26 Komşuları: Angola, Zambiya, Zimbabve, Bostvana, Güney Afrika Cumhuriyeti