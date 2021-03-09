Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajının İngiliz basınına yansımaları

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ses getiren röportajları sonrası İngiliz basınının manşetleri de ikiliye ayrıldı. Daha önce ayrılık haberleri İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesiyle verilen ikili için bu kez The Sun gazetesi, Türkçede sürgün anlamına gelen "Exile" kelimesine atıfta bulunarak haberi "Megxile" manşetiyle verdi.

Abone ol Paylaş









09.03.2021 - 10:27

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın son röportajı İngiliz basınının manşetlerini süsledi. Gazeteler ikilinin sunucu Oprah Winfrey ile yaptığı röportajı, Kraliçe II. Elizabeth'in son açıklamasıyla yan yana ana sayfalarına taşıdı. Gazeteler başlık ve haber içerikleriyle genellikle Kraliçe Elizabeth'in yanında yer aldı.

The Daily Telegraf, röportaj fotoğrafının yanına Kraliçe'nin "Tüm fikir ayrılıklarına rağmen ailenin önemine vurgu yaptığı" sözlerine yer verdi.







The Sun gazetesi, Türkçede sürgün anlamına gelen "Exile" kelimesine atıfta bulunarak haberi "Megxile" manşetiyle verdi. Gazetenin köşe yazarlarından Matt Wilkinson, "Kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını düşünerek köprüleri yakmış olabilirler. Ancak Kraliçe hakkında ağır konuşup onu kırarak en azından çok daha önemli bir şeyi kaybecekler; saygıyı ve İngilizlerin ilgisini" ifadelerini kullandı.

The Daily Mail, "Meghan çocuğunun ten rengiyle ilgili endişelerin hamilelik döneminde gündeme getirildiğini söylerken Harry ise bu yorumların nikahlarından önce yapıldığını söylemişti" sözlerini dile getirdi.







Kraliçe'nin dünkü mesajını ana sayfadan duyuran The Times ise röportajla ilgili gündem yaratmadı. Manşetine İngiltere Sağlık Sistemi'ndeki kesintileri taşıyan gazete, kraliyet ailesi ile ilgili haber içinse "Meghan açıklama yaparken Kraliçe görev bilincinin altını çizdi" başlığını kullandı.







Röportajla ilgili ana sayfasında sadece bir fotoğraf paylaşmakla yetinen The Guardian'ın internet sitesindeki başlık ise "Harry ve Meghan ırkçılığı kraliyet ailesi içindeki husumeti anlattı: Yaşamak istemiyordum" oldu.







Harry ve eşi için en ağır sözleri kullanan ve röportajın çiftin çıkarına olduğunu ima eden Daily Star ise "Gece uykusuz kalıp seyretmeyi planlıyorduk ancak uğraşmadık. Belli ki Amerikalı oyuncu ve eşi Notting Hill filminin ikincisini çektiklerini sanıyor" diye yazdı.