Prens Harry'den Kraliçe Elizabeth'in başkanı olduğu Milletler Topluluğu'na çağrı: Geçmişteki yanlışlarınızı kabul edin

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Kraliyet Ailesi ile resmi ilişiğini kesen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in başında bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na yaptığı çağrıda "Geçmişteki yanlışları kabul edin" dedi.

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07.07.2020 - 12:58

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle en son Sussex Kraliyet Instagram hesabından yayımladıkları mesajla resmi olarak unvanlarını terk etmişti.







Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülen George Floyd sonrası başlayan Black Lives Matter konulu video konferansa katılan Prens Harry, İngiliz Milletler Topluluğu'nun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etmede şu ana kadar önemli adımlar attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.







Video konferans toplantısında yaptığı konuşmada Prens Harry, "Bazı durumlarda geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır. Ama bu yapılmalı. Çünkü bundan herkes kazançlı çıkar. Milletler Topluluğu'nda baktığımızda, geçmişi kabul etmeden ilerleyebilmemiz mümkün değil" dedi.







İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU NEDİR?



İngiliz Milletler Topluluğu, çoğunluğu Britanya İmparatorluğu eski parçası olan 54 ülkeden oluşuyor.

Bu ülkelerin toplum nüfusu 2,4 milyar. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini teşkil ediyor.







Topluluğun başkanı olarak ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth görev yapıyor.