Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni, çıplak protestoya sahne oldu. Saygı duruşunun bittiği sırada kabalığın önüne gelen eylemci kadın, çırılçıplak soyunarak, "Gezegeni kurtarın" diye bağırdı. Polis, eylemci kadını yakalayıp üzerini örterek gözaltına aldı.

18.04.2021 - 10:12

Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 1
Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, dün Windsor Kalesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği tören sırasında tek kişilik bir protesto yaşandı.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 2

Windsor Kalesi'nin önünde bir dakikalık saygısı duruşu bittiği sırada soyunan bir kadın, kalenin önünde toplanan kalabalığın önüne geçti. Burada Kraliçe' Victoria'nın heykelinin üzerine zıplamaya çalışan kadın ''Gezegeni kurtarın'' diye bağırdı.

Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 3
Eylemci kadına çok geçmeden müdahale eden polis ekipleri kadının üzerini örttü. Ardından tam olarak kontrol altına alınan kadın, gözaltına alındı.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 4
Öte yandan yüzlerce silahlı polis kale etrafında cenaze töreni boyunca çelikten bir çember ördü.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 5
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için corona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni düzenlendi.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 6
Törene sadece 30 kişinin katılmasına izin verilirken, halk, Windsor Kalesi dışında, töreni uzaktan seyretti.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 7
Prens Philip'in tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirildi.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 8
Cenaze aracına Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri eşlik etti.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 9
Prens William ile Kraliyet'teki görevlerinden ayrılan ve ailesiyle sorunları bulunduğu ifade edilen Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips'in yürüdüğü görüldü.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 10
Kraliyet ailesinin erkek üyelerinden askeri üniforma yerine sivil kıyafetler giymeleri istendi.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 11
Muhafız alayı ve bazı komutanların en önde bulunduğu korteji, Kraliçe 2. Elizabeth bir otomobille takip etti.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 12
Cenaze aracı, saat 14.53'te Prens Philip'in defnedileceği Saint George Şapeli'ne vardı. Tabutun üzerine Prens Philip'in donanma şapkası ve törenlerde kullanılan donanma subayı kılıcı konuldu.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 13
Şapeldeki dini tören 15.00'da başlarken yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları gereği içeri sadece 30 kişi alındı.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 14
Kraliçe'nin tek başına oturduğu törende Prens Phillip'in 3 Alman akrabası da yer aldı.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 15
Törende saygı duruşunda bulunuldu, top atışları yapıldı. Prens Phillip'in cenazesinin 15.45'te şapelde defnedilmesiyle tören sona erdi.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 16
Kraliyet ailesinin talebine rağmen bazı kişilerin cenaze töreni için Windsor Kalesi'ne geldiği görüldü.
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 17
İşte tören esnasında Windsor Kalesi içinden ve dışarıdan yansıyanlar...
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 18
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 19
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 20
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 21
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 22
Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto - 23

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