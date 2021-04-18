Prens Philip'in cenazesinde çıplak protesto

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni, çıplak protestoya sahne oldu. Saygı duruşunun bittiği sırada kabalığın önüne gelen eylemci kadın, çırılçıplak soyunarak, "Gezegeni kurtarın" diye bağırdı. Polis, eylemci kadını yakalayıp üzerini örterek gözaltına aldı.

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18.04.2021 - 10:12

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, dün Windsor Kalesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği tören sırasında tek kişilik bir protesto yaşandı.

Windsor Kalesi'nin önünde bir dakikalık saygısı duruşu bittiği sırada soyunan bir kadın, kalenin önünde toplanan kalabalığın önüne geçti. Burada Kraliçe' Victoria'nın heykelinin üzerine zıplamaya çalışan kadın ''Gezegeni kurtarın'' diye bağırdı.

Eylemci kadına çok geçmeden müdahale eden polis ekipleri kadının üzerini örttü. Ardından tam olarak kontrol altına alınan kadın, gözaltına alındı.

Öte yandan yüzlerce silahlı polis kale etrafında cenaze töreni boyunca çelikten bir çember ördü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için corona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni düzenlendi.

Törene sadece 30 kişinin katılmasına izin verilirken, halk, Windsor Kalesi dışında, töreni uzaktan seyretti.

Prens Philip'in tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirildi.

Cenaze aracına Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri eşlik etti.

Prens William ile Kraliyet'teki görevlerinden ayrılan ve ailesiyle sorunları bulunduğu ifade edilen Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips'in yürüdüğü görüldü.

Kraliyet ailesinin erkek üyelerinden askeri üniforma yerine sivil kıyafetler giymeleri istendi.

Muhafız alayı ve bazı komutanların en önde bulunduğu korteji, Kraliçe 2. Elizabeth bir otomobille takip etti.

Cenaze aracı, saat 14.53'te Prens Philip'in defnedileceği Saint George Şapeli'ne vardı. Tabutun üzerine Prens Philip'in donanma şapkası ve törenlerde kullanılan donanma subayı kılıcı konuldu.

Şapeldeki dini tören 15.00'da başlarken yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları gereği içeri sadece 30 kişi alındı.

Kraliçe'nin tek başına oturduğu törende Prens Phillip'in 3 Alman akrabası da yer aldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, top atışları yapıldı. Prens Phillip'in cenazesinin 15.45'te şapelde defnedilmesiyle tören sona erdi.

Kraliyet ailesinin talebine rağmen bazı kişilerin cenaze töreni için Windsor Kalesi'ne geldiği görüldü.

İşte tören esnasında Windsor Kalesi içinden ve dışarıdan yansıyanlar...

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