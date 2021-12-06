Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; William, Kraliçe'nin Norfolk'taki malikanesi Sandringham'ın arazisinde yürürken gözyaşları içinde, "En iyi hatırladığıım ve tüm bu zaman boyunca bana eşlik eden ve hâlâ gizlice keyif aldığım şarkılardan biri Tina Turner'ın The Best'i" dedi.





