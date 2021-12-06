Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi

Annesi Prenses Diana'yla anılarını anlatan Prens William gözyaşlarını tutamadı. Okula giderken annesiyle bağıra bağıra şarkı söylediklerini dile getiren William, "Annem şarkıya son seste eşlik ederdi" dedi.

Haberler 06.12.2021 - 13:57 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 14:49

Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi - 1

Apple Music 1 radyo kanalında yayımlanacak Time to Walk programı için anılarından bahseden Prens William, annesi Prenses 'nın ABD'li şarkıcı Tina Turner'a hayran olduğunu dile getirdi.


Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi - 2

William, kardeşi Prens Harry'yle çocukken okula arabayla giderken onun en popüler parçalarını söylediklerini açıkladı.


Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi - 3

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; William, Kraliçe'nin Norfolk'taki malikanesi Sandringham'ın arazisinde yürürken gözyaşları içinde, "En iyi hatırladığıım ve tüm bu zaman boyunca bana eşlik eden ve hâlâ gizlice keyif aldığım şarkılardan biri Tina Turner'ın The Best'i" dedi.


Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi - 4

William, "Çünkü arka koltukta oturup şarkı söylemek gerçek bir aile anı gibi hissettiriyor" diye konuştu.


Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi - 5

Annesi Diana trafik kazasında hayatını kaybettiğinde 15 yaşında olan William, "Annem şarkıya son seste eşlik ederdi. Hatta güvenlik polisini bile arabaya aldığımız olurdu, ara sıra o da şarkıya eşlik ederdi. Bizi bıraktıkları okulun kapısına kadar müzik dinleyip şarkı söylüyorduk" sözlerini dile getirdi.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER