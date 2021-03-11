Prens William: Harry ile konuşacağım

Gündeme oturan Meghan Markle ile Prens Harry röportajı sonrası Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamanın ardından Prens William da konuştu. "Irkçı değiliz" diyen William "Harry ile konuşacağım" ifadesini kullandı.

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11.03.2021 - 16:33

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın bir röportajda aileye yönelttiği ırkçılık suçlamalarına ağabey Prens William'dan da yanıt gecikmedi.







Prens William, Meghan Markle'le evlenmesinden beri aralarının açık olduğu iddia edilen Harry ile henüz konuşmadığını, ancak kraliyet ailesinin ırkçı olmadığını ifade etti.







Kate Middleton'la çocuklarla ilgili bir etkinliğe katılan Prens William, kardeşi için "Henüz onunla konuşmadım, ama konuşacağım" dedi.







Kraliyet ailesinin ırkçı olup olmadığı sorusunu ise William, "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diyerek yanıt verdi.

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

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