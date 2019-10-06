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Prens William ve Kate Middleton çocuklarıyla futbol maçında

ntv.com.tr

Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla birlikte, taraftarı olduğu Aston Villa'nın maçını seyretti.

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    Prens William ve Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte futbol maçı izlemeye gitti.

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    Kraliyet çifti, 6 yaşındaki oğulları Prens George ve 4 yaşındaki kızları Prenses Charlotte ile birlikte İngiltere’nin Norwich şehrinde oynanan Norwich City ile Aston Villa karşılaşmasını seyretti.

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    Aston Villa taraftarı olan Prens William, oğlu Prens George ile maç boyunca heyecanını paylaştı.

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    Prens William, neden Aston Villa takımını tuttuğunu, 2015 yılında verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı:

    “Kulüp arıyordum. Okuldaki arkadaşlarımın hepsi Manchester United ya da Chelsea taraftarıydı. Ben alışılagelmiş takımlardan birini takip etmek istemedim.”

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    William ayrıca, “Bana daha fazla duygusal rollercoaster heyecan anları verebilecek, puan sıralamasında daha ortada bir takımı tutmayı istedim” demişti.

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