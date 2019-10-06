Prens William ve Kate Middleton çocuklarıyla futbol maçında
ntv.com.tr
Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla birlikte, taraftarı olduğu Aston Villa'nın maçını seyretti.
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Prens William ve Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte futbol maçı izlemeye gitti.
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Kraliyet çifti, 6 yaşındaki oğulları Prens George ve 4 yaşındaki kızları Prenses Charlotte ile birlikte İngiltere’nin Norwich şehrinde oynanan Norwich City ile Aston Villa karşılaşmasını seyretti.
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Aston Villa taraftarı olan Prens William, oğlu Prens George ile maç boyunca heyecanını paylaştı.
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Prens William, neden Aston Villa takımını tuttuğunu, 2015 yılında verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı:
“Kulüp arıyordum. Okuldaki arkadaşlarımın hepsi Manchester United ya da Chelsea taraftarıydı. Ben alışılagelmiş takımlardan birini takip etmek istemedim.”
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William ayrıca, “Bana daha fazla duygusal rollercoaster heyecan anları verebilecek, puan sıralamasında daha ortada bir takımı tutmayı istedim” demişti.