Prens William ve Kate Middleton mutfakta

Prens William ve eşi kate middletoniskoçya ziyaretleri sırasında mutfağa girdi ve Hint yemekleri pişirdi. (Fotoğraflar: AFP)

25.05.2021 - 16:44

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Prens William ve eşi Kate Middleton, İskoçya'yı ilk kez birlikte ziyaret ediyor. Cambridge dük ve düşesi, ziyaretleri sırasında Sih Topluluğu ile birlikte yemek yaptı.


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Sih Topluluğu'ndaki kadınlara yardım amacıyla kurulan organizasyonu ziyaret eden ikili Hint ekmeği pişirdi.


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Prens William ve eşi, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemeklerin paketlenmesine de yardımcı oldu.


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Kraliyet çifti, uyuşturucu bağımlılarına yardım eden bir merkezi de ziyaret etti.


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İşte gözde çiftin İskoçya ziyaretinden yansıyan diğer kareler...
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Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 7
Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 8
Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 9
Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 10
Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 11
Prens William ve Kate Middleton mutfakta - 12

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