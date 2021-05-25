Prens William ve Kate Middleton mutfakta

Prens William ve eşi kate middletoniskoçya ziyaretleri sırasında mutfağa girdi ve Hint yemekleri pişirdi. (Fotoğraflar: AFP)

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25.05.2021 - 16:44

Prens William ve eşi Kate Middleton, İskoçya'yı ilk kez birlikte ziyaret ediyor. Cambridge dük ve düşesi, ziyaretleri sırasında Sih Topluluğu ile birlikte yemek yaptı.







Sih Topluluğu'ndaki kadınlara yardım amacıyla kurulan organizasyonu ziyaret eden ikili Hint ekmeği pişirdi.







Prens William ve eşi, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemeklerin paketlenmesine de yardımcı oldu.







Kraliyet çifti, uyuşturucu bağımlılarına yardım eden bir merkezi de ziyaret etti.







İşte gözde çiftin İskoçya ziyaretinden yansıyan diğer kareler...