Prens William ve Kate Middleton’ın ekonomi sınıfında uçması pahalıya patladı
Prens William ile Kate Middleton’ın, özel jet kullanan Prens Harry ve Meghan Markle’a ders verir gibi ucuz uçakla uçmasının ardında yeni bir skandal patlak verdi. Prens William ve ailesi için iki uçağın boş olarak uçurulduğu ortaya çıktı.
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1Her fırsatta çevreci olduklarını vurgulayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 11 günde 4 kez özel jet kullanması İngilizlerin tepkisine yol açmıştı.
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2Hem halkın vergilerini pahalı tercihleri için kullandıkları hem de doğaya zarar verdikleri için eleştirilen kraliyet çiftinin ardından Prens William ve Kate Middleton takdir toplayan bir harekette bulunmuş, ailece tarifeli uçağın ekonomi sınıfında uçmuştu. Ancak William ve Kate’in uçuşunun da çevreye zarar verdiği ortaya çıktı.
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William, Loganair firmasından bilet aldı. Loganair’in üst kuruluşu Flybe, William ve ailesinin uçağa bineceğini öğrenince reklam için harekete geçti. Prens’in uçağı İskoçya’dan İngiltere’ye yolcu getirmiş, dönüşe hazırlanıyordu.
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Flybe, Prens’in binmesi için İngiltere’ye kendi logosunu taşıyan boş uçak gönderdi. Prens ve ailesi, diğer yolcularla birlikte Flybe uçağına binerken Loganair uçağı da boş döndü.
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Prens William ve Kate Middleton’ın uçakların boş uçurulduğundan haberi yoktu.