Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor

Prens Harry ve Prens William'ın basında birbirlerine karşı karalama kampanyası yürüttüğünü öne süren yeni BBC belgeseli, Kraliyet Ailesi'nde büyük bir memnuniyetsizlik yarattı.

Haberler 22.11.2021 - 07:21

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 1

The Princes and the Press (Prensler ve Basın) adını taşıyan belgesel, BBC'de yayımlanmadan önce Kraliyet Ailesi tarafondan izlendi. BBC 2'de pazartesiyi salıya bağlayan gece yayımlanacak ve kardeşlerin birbirlerini karalama kampanyası yürüttüğünü öne süre belgesel,95 yaşındaki Kraliçe'yi üzdü. Kraliyet kaynaklarının iddiaları "Dedikodu" diye nitelendirdi.

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 2

Independent'ın haberine göre; iki bölümden oluşan belgesel William ve Harry'nin medyayla ilişkisine dair "bağlam" oluşturmayı hedefliyor.

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 3


Belgesel nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles ve Prens William'ın şikayette bulunmak üzere bir araya geldiği de iddialar arasında.

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 4

Film monarşiyi saçma diye nitelendiren gazeteci Amol Rajan'ın imzasını taşıyor.

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 5

Her iki prens de bu konuya hassas biçimde yaklaşıyor. Kardeşler bu yıl benzer iddiaları gündeme getirecek bir başka belgeseli engellemişti.

Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor - 6

Sussex Dükü ve Düşesi'nin biyografisini yazan Omid Scobie'nin, Prens William'ın çalışanlarının 'nin ruh sağlığına yönelik bir haberi sızdırdığına dair iddiaları temmuzda ITV'de yayımlanmadan saatler önce Harry And William: What Went Wrong? (Harry ve William: Yanlış Giden Neydi?) belgeselinden çıkarılmıştı.

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