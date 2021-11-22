Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor

Haberler 22.11.2021 - 07:21
The Princes and the Press (Prensler ve Basın) adını taşıyan belgesel, BBC'de yayımlanmadan önce Kraliyet Ailesi tarafondan izlendi. BBC 2'de pazartesiyi salıya bağlayan gece yayımlanacak ve kardeşlerin birbirlerini karalama kampanyası yürüttüğünü öne süre belgesel,95 yaşındaki Kraliçe'yi üzdü. Kraliyet kaynaklarının iddiaları "Dedikodu" diye nitelendirdi.
Independent'ın haberine göre; iki bölümden oluşan belgesel William ve Harry'nin medyayla ilişkisine dair "bağlam" oluşturmayı hedefliyor.
Belgesel nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles ve Prens William'ın şikayette bulunmak üzere bir araya geldiği de iddialar arasında.
Film monarşiyi saçma diye nitelendiren gazeteci Amol Rajan'ın imzasını taşıyor.
Her iki prens de bu konuya hassas biçimde yaklaşıyor. Kardeşler bu yıl benzer iddiaları gündeme getirecek bir başka belgeseli engellemişti.
Sussex Dükü ve Düşesi'nin biyografisini yazan Omid Scobie'nin, Prens William'ın çalışanlarının Prens Harry'nin ruh sağlığına yönelik bir haberi sızdırdığına dair iddiaları temmuzda ITV'de yayımlanmadan saatler önce Harry And William: What Went Wrong? (Harry ve William: Yanlış Giden Neydi?) belgeselinden çıkarılmıştı.