Prens William ve Prens Harry birbirlerine karşı karalama kampanyası yürütüyor

The Princes and the Press (Prensler ve Basın) adını taşıyan belgesel, BBC'de yayımlanmadan önce Kraliyet Ailesi tarafondan izlendi. BBC 2'de pazartesiyi salıya bağlayan gece yayımlanacak ve kardeşlerin birbirlerini karalama kampanyası yürüttüğünü öne süre belgesel,95 yaşındaki Kraliçe'yi üzdü. Kraliyet kaynaklarının iddiaları "Dedikodu" diye nitelendirdi.