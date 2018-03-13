NTV

Prenses Anne’in 40 yıldır aynı paltoyu giydiği ortaya çıktı

ntv.com.tr

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kızı Prenses Anne’in “İngiliz Milletler Topluluğu Günü” kutlamalarında giydiği paltoyu 40 yıldır 9 farklı etkinlikte giydiği ortaya çıktı. Böylelikle, 67 yaşındaki prenses, moda konusunda tutumluğuyla ünlenen Kate Middleton’a fark attı.

  • 1

    İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “İngiliz Milletler Günü Topluluğu” kutlamasına katılan Prenses Anne’in giydiği lacivert detaylı beyaz kabanı yaklaşık 40 yıldır giydiği belirtildi.
  • 2

    67 yaşındaki prenses, aynı paltoyu ilk kez 1980 yılında düzenlenen kraliyet yarışlarında giydiği ve katıldığı etkinliklerin 9’unda bu giysisiyle toplumun karşısına çıktığı açıklandı.

  • 3

    Prenses, kızı Zara Tindall’dan daha yaşlı olan paltosuyla yeğeni Prens William eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’a tutumluğuyla fark attı.
  • 4

    Üçüncü çocuğuna hamile olan 36 yaşındaki Düşes, kıyafetlerini yeniden kombinleyerek tekrar tekrar giymesiyle tanınıyor.

  • 5

  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin