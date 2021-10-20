Prenses Mako Japonya Kraliyet ailesinin üyesi olarak son kez törende

Japon Prenses Mako , evlilik öncesi Japonya Kraliyet ailesinin üyesi olarak son törenine katılmak için İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Prenses Mako, Kei Komuro'yla evlilik planını resmi olarak duyurmak için 22 Ekim'de İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yla da görüşecek.





