Prenses Mako Japonya Kraliyet ailesinin üyesi olarak son kez törende

Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçen hatta hakkı olan 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddeden Japon Prenses Mako İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret ederek son kez bir törene katıldı. Japon Prenses Mako, evlilik öncesi Japonya Kraliyet ailesinin üyesi olarak son törenine katılmak için İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti. Prenses'e kız kardeşi Prenses Kako eşlik etti. Kraliyet ailesinin genç üyeleri saraya girmeden önce izleyenlere gülümseyerek el salladı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Prenses Mako, Kei Komuro'yla evlilik planını resmi olarak duyurmak için 22 Ekim'de İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yla da görüşecek. 26 Ekim'de evlenmesi planlanan çift düğünün ardından New York'a taşınacak. Japonya'daki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.