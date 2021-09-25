Prenses Mako'nun para almama kararı onaylanıyor

Japonya İmparatoru Naruhito
'nun yeğeni Prenses Mako
, 2012'de Tokyo'da bir üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Komuro Kei ile gelecek ay dünya evine girecek. Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. Aileden ayrılan kadın üyelere toplu para veriliyor. Kyodo'nun konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Japon imparatorluk ailesinin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödeme gündemde.