Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu

Dünyaca ünlü sanatçı Prince'in ölümünün ardından mirasçılarının başlattığı hukuk mücadelesinde sona gelindi. Ünlü şarkıcının mal varlığı bedeli netleştirildi.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 10:38

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 1

MAL VARLIĞI BEDELİ 156,4 MİLYON DOLAR

2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince’in mal varlığı ile ilgili beş yıldır süren dava sonuçlandı.

Ölmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156,4 milyon dolar olarak belirlendi.

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 2

ABD’de gelir hizmetleri alanında faaliyet gösteren Internal Revenue Service adlı devlet kurumu ile Comerica Bank & Trust adlı miras yönetimi kuruluşu, başlangıçta farklı rakamlar açıkladıkları Prince’in malvarlığı miktarında anlaşmaya vardı.

Devlet kurumu başlangıçta Prince’in mal varlığını 163,2 milyon dolar olarak kabul ederken, Comerica Bank & Trust ise değeri 82,3 milyon dolarda tutmuştu.

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 3

MİRASÇILARA DAĞITILABİLECEK

ABC gazetesinin haberine göre, miras bedelinin tespit edilmesi, mal varlığının mirasçılara dağıtılması için gelecek ay harekete geçilebileceği anlamına geliyor.

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 4

ÖLÜM NEDENİ: UYUŞTURUCU ETKİLİ İLAÇ

Purple Rain şarkısı hafızalar kazınan Prince, 21 Nisan 2016'da Minnesota'daki evinde ölü bulunmuştu.

ABD'li müzik ikonunun aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü tespit edilmişti. Minneapolis'teki özel malikanesinde ölü bulunan pop yıldızının, haşhaştan yapıldığı belirtilen ve uyuşturucu etkisi veren "opioid"den dolayı hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 5

Prince'in yaşamını yitirmesinden altı gün önce özel uçağının Illinois'in Moline kentine acil iniş yaptığı ve müzisyenin 'doz aşımından' hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkarken, hastane yetkilileri kendisinin grip olduğunu açıklamıştı.

Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu - 6

Müzik kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satan Prince, rock, R&B, soul ve hip-hop türlerinde kendine özgü bir tarz oluşturarak müzik dünyasına damgasını vurdu. 

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