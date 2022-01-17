Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu

MAL VARLIĞI BEDELİ 156,4 MİLYON DOLAR

2016’da 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı ve besteci Prince’in mal varlığı ile ilgili beş yıldır süren dava sonuçlandı.

Ölmeden önce mirasını açıklamayan sanatçının potansiyel miraçılarının başlattığı hukuk mücadelesi sonucu, Prince’in mal varlığının toplam değeri 156,4 milyon dolar olarak belirlendi.