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Prince'in malikanesi satılıyor

Dünyaca ünlü yıldız Prince'in ölümünün ardından evi açık artırmayla satışa sunuluyor.

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    ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'in Karayipler'deki evi ölümünden iki yıl sonra açık artırmayla satışa çıkıyor.
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    Denizden 40 metre yükseklikte bir uçurumun üzerinde bulunan malikane 10 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu.
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    İki özel plaj, 200 metrelik özel bir rıhtım ve panoramik manzaraya sahip.
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    Yapımı 12 milyon dolara (55 milyon TL) mal olan malikane, 12 Temmuz'da açık artırmayla satışa sunulacak.
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    Açık artırmaya katılacak olanlardan 100 bin dolar depotizo alınacak.
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