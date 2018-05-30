Prince'in malikanesi satılıyor

Dünyaca ünlü yıldız Prince'in ölümünün ardından evi açık artırmayla satışa sunuluyor.
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ABD'li pop şarkıcısı
ve söz yazarı Prince
'in Karayipler'deki evi ölümünden iki yıl sonra açık artırmayla satışa çıkıyor.
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Denizden 40 metre yükseklikte bir uçurumun üzerinde bulunan malikane 10 bin metrekarelik geniş bir alana kurulu.
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İki özel plaj, 200 metrelik özel bir rıhtım ve panoramik manzaraya sahip.
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Yapımı 12 milyon dolara (55 milyon TL) mal olan malikane, 12 Temmuz'da açık artırmayla satışa sunulacak.
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Açık artırmaya katılacak olanlardan 100 bin dolar depotizo alınacak.