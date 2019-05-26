Priyanka Chopra’dan Afrika’ya yardım eli
Hint oyuncu ve 2000 yılı Dünya Güzeli Priyanka Chopra, Afrikalı çocuklarla bir araya gelerek eğiim ve sağlık hizmetleri için destekte bulundu.
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Hint sinema oyuncusu ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra, iyi niyet elçisi olduğu UNICEF’in organizayonuyla, Etiyopya’daki çocuklarla buluştu.
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Bollywood’un en çok kazanan oyuncularından biri olan Chopra, “Savaş ve doğal felaketler nedeniyle evlerinden koparılan çocuklar, hayatlarının en büyük parçalanmasına katlanmak zorunda kalıyorlar. Eğitimden, sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyorlar, bu da onların şiddete ya da istismara maruz kalmasına yol açıyor” dedi.
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Geçen yıl Amerikalı şarkıcı Nick Jonas’la evlenen Chopra, Etiyopya’da öğrenmeye heveli çocuklarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.
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36 yaşındaki oyuncu, “Çocuklar eğitime ulaşabildikleri sürece umut vardır” dedi.
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Chopra, “Bizler, öğretmenleri eğiten, kitapları sağlayan, okullar inşa eden hükümetlere destek veriyoruz” şeklinde konuştu.
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Etiyopya fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan Chopra, “UNICEF aileme teşekkür ederim. Sizler benim gerçek kahramanımsınız. Hayatları değiştirmeye devam edin” çağrısında bulundu.
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7İşte Chopra'nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
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