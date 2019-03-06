Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in intihar nedeni belli oldu (Ölmeden saatler önceki fotoğrafları)
ntv.com.tr
Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in 49 yaşında hayatına son vermesinin yankıları sürüyor. İngiliz şarkıcının intihar nedeniyle ilgili detayların ortaya çıkmasının yanı sıra, Flint’in ölmeden saatler önce bir restoranda çekilen fotoğrafları yayımlandı.
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Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in intiharıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
49 yaşında kendini asarak hayatına son veren şarkıcının, intihar etmeden önce kendisini terk eden ve Japonya’ya giden eşini çağırdığı iddia edildi.
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Flint’in bir yıl önce evden ayrılan Japon eşi DJ Mayumi Kai’nin geri dönmesi umuduyla İngiltere’nin Essex’teki evini 1,5 milyon sterline satışa çıkardığı öğrenildi.
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The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Keith defalarca karısını arayarak dönmesi için yalvardı” dedi. Ancak eşinin fikrini değiştirmediğini, evi satması konusunda ısrarcı olduğunu ve bunun da Flint’in kalbini kırdığını belirtti.
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Kaynağın aktardığına göre, Flint karısı olmadan hayatına devam edemeyeceğine inandığı için intihar etti.
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Öte yandan Flint’in hayatını kaybetmesinden birkaç saat öncesinde bir arkadaşıyla birlikte Essex’teki bir restoranda oturduğunu gösteren fotoğrafları Daily Mail gazetesinde yayımlandı.
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Flint’le aynı mekanda bulunanların aktardığına göre, ünlü şarkıcı espriler yapıyor ve neşeli görünüyordu.
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Pazartesi günü, evinde çalışan yardımcısı, Flint’i evinde kendini asmış halde bulmuştu.
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Flint’in ölüm haberinin ardından Prodigy grubu önceki gün sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayarak, "Büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kardeşimiz ve dostumuz Keith Flint'in ölüm haberini doğruluyoruz" demişti.
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Dün de Prodigy’deki grup arkadaşları Liam Howlett ve Leeroy Thornhill, Flint’in kendini öldürdüğünü doğrulayarak, "Haber doğru. Bunu söylediğimize inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hayatına kendi son verdi” yazmıştı.