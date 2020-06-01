Profesyonel sporcuların evde karantina koşullarındaki antrenmanları
Corona virüs salgını nedeniyle içine girilen karantina koşulları profesyonel sporcuları da etkiledi. Profesyonel ve Olimpik sporcular, evde izolasyon koşulları altında antrenman yapıyor. İşte jimnastikçiden kürekçiye, Formula 3 yarışçısından tenisçiye sporcuların evde karantina koşullarındaki antrenmanları...
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01.06.2020 - 14:45| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 14:46
Tırmanışçı Petra Klingler, İsviçre
Kanocu Mallory Franklin, İngiltere
Paralimpik şampiyon Hannah Cockroft, İngiltere
Olimpik ve dünya şampiyonu koşucu Mo Farah, İngiltere
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