Profesyonel sporcuların evde karantina koşullarındaki antrenmanları

Corona virüs salgını nedeniyle içine girilen karantina koşulları profesyonel sporcuları da etkiledi. Profesyonel ve Olimpik sporcular, evde izolasyon koşulları altında antrenman yapıyor. İşte jimnastikçiden kürekçiye, Formula 3 yarışçısından tenisçiye sporcuların evde karantina koşullarındaki antrenmanları...

01.06.2020 - 14:45 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 14:46

Tırmanışçı Petra Klingler, İsviçre
Kanocu Mallory Franklin, İngiltere
Paralimpik şampiyon Hannah Cockroft, İngiltere
Olimpik ve dünya şampiyonu koşucu Mo Farah, İngiltere
Judocu Fabio Basile, İtalya
Dalışçı James Heatly, İngiltere
Koşucu Ashleigh Nelson, İngiltere
Tenisçi Dominic Inglot, İngiltere
Formula 3 yarışçısı Sophia Floersch, Almanya
Tırmanışçı Imogen Horrocks, İngiltere
Jimnastikçi Dominick Cunningham, İngiltere
Sprint kanocu Liam Heath, İngiltere
Rugby oyuncusu Alex Craig, İskoçya

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER