Psikiyatri uzmanı açıkladı: Eğer kendiniz "Gizli Narsistseniz?"
Gizli veya kırılgan narsistler eleştiriye ve olumsuz gibi görünen yargılara karşı aşırı duyarlı, özgüveni eksik, yaşamdan keyif almayan, mutsuz, kendini eleştiren ve toplumsal yaşamdan geri çekilmiş kişilerdir. Peki, kırılgan narsistleri nasıl tanırsınız? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Kırılgan narsisizmi tanıma ve baş etme yöntemlerini ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Bir kişilik tipi olarak Narsisizmin temel özelliği aşırı bir şekilde kendini büyük görmektir. Bu kendisini ya çok açık ve hemen tanınan büyüklenmeci tavırla ortaya koyar ve kolaylıkla tanınır ya da kendisini daha gizli biçimde görünüşte kibar, utangaç, alçakgönüllü bir şekilde gizli bir biçimde ortaya koyabilir.