Psikiyatri uzmanı açıkladı: Eğer kendiniz "Gizli Narsistseniz?"

Bu tür narsisizmi olan kişiler özellikle reddedilmeye karşı aşırı duyarlı ve kırılgan, çabuk alınan ve küsen kişiler olduklarından diğer insanlarla ilişki kurmakta ve yürütmekte zorlanırlar. Aşırı derecede kendilerine ve nasıl görüldüklerine odaklıdırlar. Bu kişiler bütün narsistler gibi empati yapamazlar yani diğer kişilerin ne hissettiğine ilişkin eş duyum (empati) yetenekleri zayıftır.

Peki, çevremizde böyle bir kişilik yapısına sahip birisi varsa nasıl yaklaşmalıyız?