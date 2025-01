Psikiyatri uzmanı açıkladı: Eğer kendiniz "Gizli Narsistseniz?"

Okuduğunuz özellikler ve örnekler size “Ben gizli narsist olabilir miyim?” sorusunu sordurmuş ve bu durum sizi kaygılandırmış olabilir. Narsisizm bir spektrum olarak değerlendirilir. Her insanda belli düzeyde narsisizm vardır ve bu oldukça gerekli ve sağlıklıdır. Narsisizm kavramı her ne kadar toplumda olumsuz bir kavram olarak kullanılsa da “normal narsisizm” olarak adlandırılan ve bireyin kendisi ve çevresiyle uyumunu sağlayan bir düzeyde narsisizm normaldir ve gereklidir. Başkaları tarafından beğenilmek, onaylanmak, sevilmek isteği her insanda var olan doğal gereksinimlerdir.