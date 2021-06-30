puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.