puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları

puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte Seyyar'ın 4. bölüm konusu ve fotoğrafları...

30.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:52

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 1
puhutv orijinal dizisi olan ve yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği Seyyar, her cuma seyirci ile buluşuyor.
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. 

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü puhutv’de.

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 4

SEYYAR 4. BÖLÜM KONUSU

Çiğdem’in avukatı Seda dosya üzerine çalışmaya başlamıştır. İlk işi Tufan’ın ailesiyle tanışmak olacaktır. Bu sırada yavaş yavaş kendine gelen Çiğdem’i hiç beklemediği bir misafir ziyaret eder. Suat’ın söylediği tekinsiz adrese doğru yola çıkan Yasin’in etrafını karanlık tipler çevirir.

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Suat Bahar’la şehri terk etme planları yaparken kendini İsmail Dağ’ın arabasında bulur. Beyoğlu sokakları ağlarını örmeye başlamıştır artık. Yasin hiç bilmediği bir gerçeğe doğru yavaşça sürüklenmektedir.

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 6
SEYYAR 4. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 7
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 8
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 9
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 10
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER