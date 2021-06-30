puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları

30.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:52
Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.
Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü puhutv’de.
SEYYAR 4. BÖLÜM KONUSU
Çiğdem’in avukatı Seda dosya üzerine çalışmaya başlamıştır. İlk işi Tufan’ın ailesiyle tanışmak olacaktır. Bu sırada yavaş yavaş kendine gelen Çiğdem’i hiç beklemediği bir misafir ziyaret eder. Suat’ın söylediği tekinsiz adrese doğru yola çıkan Yasin’in etrafını karanlık tipler çevirir.
Suat Bahar’la şehri terk etme planları yaparken kendini İsmail Dağ’ın arabasında bulur. Beyoğlu sokakları ağlarını örmeye başlamıştır artık. Yasin hiç bilmediği bir gerçeğe doğru yavaşça sürüklenmektedir.