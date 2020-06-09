Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan tenisçi Rafael Nadal, eşi Xisca Mery Perello ile birlikte 2.6 milyon euro değerindeki yatlarını yaza hazırladı

09.06.2020 - 07:40

Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 1
Sporcu Rafael Nadal eşi Xisca Mery Perello ile İspanya'daki corona virüs salgını önlemlerinin rahatlamasıyla birlikte soluğu Mallorca Adası'nda aldı.
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 2
İki ayı aşkın bir süredir karantinada olan çift, yaz tatillerini geçirecekleri Aria adlı lüks yatları için kolları sıvadı.

Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 3
Nadal eşi Perello ile katamaran tarzı yatlarını, temizleyen ekiple birlik olup güneşin altında kendi elleriyle temizledi.
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 4

Çift, işlerini bitirdikten sonra aile üyeleri ile birlikte denize açıldı.

Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 5

Rafael Nadal ve Xisca Mery Perello'ya sporcunun kız kardeşi Maribel ile babası Sebastian da katıldı.



Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 6
Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan Nadal, lüks yatını geçtiğimiz yıl temmuz ayında almıştı. Ancak, yat sporcuya bir hafta önce teslim edildi.

Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 7
İçinde her türlü olanağı barındıran yat, 12 konuğu ağırlayabilecek kapasiteye sahip.
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 8
Nadal, aynı zamanda çocukluk aşkı olan Maria Francisca (Mery) Perello ile 2019'da nikah masasına oturdu. Rafael Nadal, bir an önce çocuk sahibi olmak istediğini dile getirse de çiftin henüz çocuğu bulunmuyor.
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 9
Ünlü çiftin yaz hazırlıklarından fotoğraflar....
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 10
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 11
Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi - 12

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