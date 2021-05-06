Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle üretimi arttırdıklarını ve en çok sipariş edilen ürünlerin başında da bol fıstıklı Antep burma kadayıf olduğunu söyleyen baklava ustası Ömer Kozan, "Bol fıstıklı Antep burma kadayıf baklavaya göre çok daha hafiftir. Kalorisi az ve lezzeti de çok güzeldir. Burma Antep kadayıfta kullanılan malzeme çok önemlidir. Biz de bu yüzden en kaliteli malzemeyi yılda bir kez temin ederek kentteki en kaliteli tatlıyı yapmaya çalışıyoruz. Tatlımızı yaparken de müşterilerimizin talebini de dikkate alıyoruz. Bu sayede de talep patlaması yaşadık. İlk başladığımız zaman bir tepsi ile üretime başladık, şuanda ise günde ortalama yüz tepsi Antep Burma kadayıf yapıyoruz ve hepsi satılıyor. Yaptığımız üretimin tamamını ise el emeği ile yapıyoruz ve bu da lezzet oranını da arttırıyor" dedi.