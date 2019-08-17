Ramil Guliyev ile Ekaterina Zavialova evlendi
DHA
Rekortmen ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metre finalinde gümüş madalya kazanan Rus atlet Ekaterina Zavialova ile İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine girdi. Guliyev yaptığı açıklamada, "Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" dedi.
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1200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli atlet Ramil Guliyev ile Rus atlet Ekaterina Zavialova hayatlarını birleştirdi.
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2Nikahın ardından Moskova'ya kampa giden Ramil Guliyev ve Ekaterina Zavialova, yaptıkları açıklamada, büyük mutluluk duyduklarını belirterek, hedeflerinin 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu söyledi.
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3İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı.
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419 Temmuz'da medyaya duyurulmadan gerçekleştirilen nikah töreninin ardından genç çiftin Rusya'nın başkenti Moskova'ya kampa gittiği bildirildi.
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"EVLİLİK TAMAM, SIRA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA"
"Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" açıklamasında bulunan rekortmen milli atlet Ramil Guliyev de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Evlilik kararı en doğru karar oldu benim için. Eşimin de sporcu olmasına çok seviniyorum. Farklı bir alandan olmaması her ikimiz açısından da çok büyük bir avantaj. Çok yoğun dönemler geçiriyoruz. Bu zamanlarda birbirimizi anlamamız çok önemli. Evliliğin ardında kısa bir süre sonra Moskova'ya kampa geldik. Moskova dönüşü dünya şampiyonası hazırlıklarım devam edecek. Hedeflerimiz çok büyük. 2017 dünya şampiyonluğunun ardından gözler üzerimizde. Doha'da yeniden kürsüye çıkarak Türk halkını mutlu etmek istiyorum."