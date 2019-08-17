Ramil Guliyev ile Ekaterina Zavialova evlendi

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"EVLİLİK TAMAM, SIRA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA"



"Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" açıklamasında bulunan rekortmen milli atlet Ramil Guliyev de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Evlilik kararı en doğru karar oldu benim için. Eşimin de sporcu olmasına çok seviniyorum. Farklı bir alandan olmaması her ikimiz açısından da çok büyük bir avantaj. Çok yoğun dönemler geçiriyoruz. Bu zamanlarda birbirimizi anlamamız çok önemli. Evliliğin ardında kısa bir süre sonra Moskova'ya kampa geldik. Moskova dönüşü dünya şampiyonası hazırlıklarım devam edecek. Hedeflerimiz çok büyük. 2017 dünya şampiyonluğunun ardından gözler üzerimizde. Doha'da yeniden kürsüye çıkarak Türk halkını mutlu etmek istiyorum."