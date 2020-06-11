Rap şarkıcısı Iggy Azalea anne oldu

Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan 30 yaşındaki şarkıcı, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ve ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadesini kullandı.