Rap şarkıcısı Iggy Azalea anne oldu

ntv.com.tr 11.06.2020 - 10:38
Bir aydır anne olduğu söylentilerinin ardından Iggy Azalea haberi doğruladı. Avustralyalı rap şarkıcısı Instagram'dan yaptığı paylaşımla bir oğlu olduğunu duyurdu.
Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan 30 yaşındaki şarkıcı, "Bunu söylemek için doğru zamanı bekledim ama zaman geçtikçe haberi tüm dünyaya duyurmanın bendeki anksiyeteyi (endişeyi) daha da artırdığını fark ettim. Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ve ama onun bir sır olmadığını netleştirmek istedim. Onu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum" ifadesini kullandı.
Iggy Azalea, bebeğinin babasının kim olduğunu açıklamadı. Ancak hayranları, bebeğin Azalea'nın 23 yaşındaki rap şarkıcısı Playboi Carti ile birlikteliğinden çocuk sahibi olduğunu düşünüyor.
1 Mayıs'ta DJ Akademiks'in sosyal medya paylaşımında Azalea ve Carti i'yi erkek bebekleri için tebrik etmiş, bebek haberi böyle ortaya çıkmıştı.
Çiftin 2018 yazından bu yana birlikte olduğu biliniyor. Çift, 2019'un son aylarında ilişkilerini bir dargın bir barışık ilerletirken, Azalea Instagram'dan "Yalnızım" paylaşımı bile yapmıştı.