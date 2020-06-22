Rap şarkıcısı Killa Hakan'ı yeni imajıyla kimse tanıyamadı

Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rap şarkıcısı Killa Hakan; kapüşonlu, bandanalı ve gözlüklü imajıyla tanınıyordu. Uzun yıllardır katıldığı her programda ve sosyal medyadaki her paylaşımında gözlük, bandana ve kapüşon kullanan Killa Hakan, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.