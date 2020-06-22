Rap şarkıcısı Killa Hakan'ı yeni imajıyla kimse tanıyamadı

22.06.2020 - 11:08
Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rap şarkıcısı Killa Hakan; kapüşonlu, bandanalı ve gözlüklü imajıyla tanınıyordu. Uzun yıllardır katıldığı her programda ve sosyal medyadaki her paylaşımında gözlük, bandana ve kapüşon kullanan Killa Hakan, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
Almanya doğumlu 47 yaşındaki şarkıcı, meslektaşları Ezhel ve Murda ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşınca gündemdeki yerini aldı.
Killa Hakan'ın bu yeni imajıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi ve hayranları ünlü rap’çiyi tanıyamadıklarını ifade etti.
Killa Hakan, son olarak Ezhel, Ben Fero, Ceza ile yaptığı Fight Kulüp şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Almanya'da yabancı sözlü rap müzik yapmak yerine Türkçe rap yapan Killa Hakan, kendini zamanla Avrupa'ya kanıtladı. MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak bir ilki başardı. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı, doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasını ifade ediyor.