Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını

Umrumda Değil ve Makina şarkıları YouTube'da 50 milyonu aşan rapçi Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Haberler 11.01.2022 - 12:23

Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını - 1

Şarkıcı Aleyna Tilki ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla da gündemde olan rapçi Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.

Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını - 2

Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.

Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını - 3

İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti.

Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını - 4

Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi.

Rapçi Uzi'nin konserine narkotik baskını - 5

Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.

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