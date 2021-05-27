Rawdah Mohamed Batı'nın ilk başörtülü moda yöneticisi oldu

Norveçli başörtülü model ve aktivist Rawdah Mohamed, İskandinav Vogue'un moda editörü oldu.

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27.05.2021 - 06:41

Norveç'te Somali kökenli başörtülü model ve aktivist Rawdah Mohamed, Vogue dergisinin İskandinavya'da yayımlanacak yeni versiyonunun moda editörü oldu.

Moda sektörünün önde gelen başörtülü figürleri arasında yer alan Rawdah Mohamed, Batı'da bir moda dergisinin ilk başörtülü yöneticisi olacak.





Daha önce birçok derginin kapağında yer alan ve Milano Moda Haftası'nda podyum çıkan Mohamed'in yeni görevi, moda sektöründeki demokratikleşmenin ve kapsayıcılığın merkezde olduğu yeni normalin bir göstergesi olarak nitelendirildi.





Mohamed, yeni göreviyle ilgili Norveç televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada "Kendi hikayelerini anlatmasına ve düşüncülerini ifade etmesine izin verilmeyenleri öne çıkarmak istiyorum. Bu görevi üstlenmek ve başkalarına konuşma imkanı sunmak büyük bir onur" dedi.







Modelin yeni görevi, moda dünyasındaki birçok kesim tarafından da memnuniyetle karşılandı. Moda sitesi Melk & Honning'den editör Ida Eide Einarsdóttir, Rawdah'ın moda sektörünü doğru yola yönlendirecek bir kadın olduğunu belirterek "Rawdah, az sayıda kişiye ayrılmış moda sektöründeki demokratikleşmeyi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Müslüman kadınların haklarını savunan bir aktivist olarak da tanınan Rawdah Mohamed, geçen ay Fransa'daki 18 yaş altındaki kızlara başörtüsü yasağını protesto etmek amacıyla bir hashtag kampanyası başlatmıştı. #Handsoffmyhijab (Başörtümden Elinizi Çekin) etiketi, sosyal medyada hızla yayılmıştı.