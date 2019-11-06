Reese Witherspoon'dan taciz açıklaması: İş bulabilmem için sesimi çıkarmamam söylendi

06.11.2019 - 07:37
16 yaşındayken bir yönetmenin tacizine uğrayan Reese Witherspoon, cinsel saldırıya ilişkin daha önce konuşmadığını çünkü “Sessizliğin iş bulmasının bir koşulu” olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu 1992’de yaşanan olayda ajansların ve yapımcıların kendisinden sessiz kalmasını istediğini belirtti.
Witherspoon, The Guardian’la verdiği röportajda, "Keşke size bunun kariyerimdeki tek olay olduğunu söyleyebilseydim. Ne yazık ki değildi. Birçok kez taciz ve cinsel saldırı deneyimim oldu" diye konuştu.
43 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston’la başrolü paylaştığı yeni dizi The Morning Show’un geçmişteki taciz ve saldırı travmalarını derinlemesine düşünmesine neden olduğunu belirtti.
Dizi cinsel tacizle suçlanarak uzun süredir birlikte sunuculuk yaptığı Alex’i (Jennifer Aniston) şoke eden erkek bir haber spikerinin (Steve Carell) hikayesini anlatıyor. Witherspoon, Mitch'in yerine getirilen sunucuyu canlandırıyor.