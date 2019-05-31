Rehabilitasyon merkezine yatan Kit Harington’ın (Jon Snow) ilk kez görüntüsü
ntv.com.tr
Yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u Kit Harington ilk kez görüntülendi.
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Rehabilitasyon merkesinde tedavi görmeye başlayan Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, tedaviden bu yana ilk kez görüntülendi.
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Stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, villa şeklindeki merkezden çıkıp spor salonuna giderken görüldü.
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Daily Mail’de yayınlanan fotoğraflarda gri pantolon, beyaz tişört ve kahverengi şapkadan oluşan rahat kıyafetleriyle dikkat çeken Harington, ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Privé-Swiss adlı sağlık merkezinde tedavi altında.
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Stres ve negatif duygularla mücadele etmeyi öğreten lüks tedavi merkezinin aylık ücreti 120 bin doların üzerinde.
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Harington, HBO dizisi Game of Thrones’un 19 Mayıs’ta final yapmasından haftalar önce rehabilitasyon merkezine yattı ve yaklaşık bir aydır tedavi görüyor.
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Ünlü oyuncu, burada, stres ve negatif duygulara karşı psikolojik tedavi ve bilişsel davranış terapisi alıyor.
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Daily Mail’e konuşan kaynaklar, Harington’ın stres, yorgunluk ve alkol alışkanlığı nedeniyle rehabilitasyon altına girdiğini, eşi Rose Leslie’nin kendisine bu süreçte destek olduğunu, sadece huzur ve sessizliğe ihtiyacı olduğunu anlattı.
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Ünlü oyuncunun rehabilitasyon haberi, New York’ta bir barda sarhoş olup taşkınlık çıkardığı ve güvenlik görevlileri tarafından bardan atıldığı haberlerinin üzerine geldi.
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Sekiz sezon süren Game of Thrones dizisinin uzun soluklu macerasının Harington’ı zorladığı, dizinin getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.
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Harington kısa süre önce Variety’ye verdiği röportajda, “En karanlık dönemim Jon’un öldüğü ve sonra geri geldiği, dizinin karakterime yoğunlaştığı zamandı. Gerçekten tüm dizinin Jon’un geri gelmesine odaklanmasından hoşlanmamıştım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” demiş, dizinin 5. sezon finalinde Jon’un ölmesinden sonra rolüne tekrar adapte olabilmek için terapiye gittiğini söylemişti.
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Bununla birlikte, aldatma söylentilerinin de oyuncuyu yıprattığı aktarılmıştı. Geçen yılın kasım ayında Harington’un eşini Rus model Olya Sergeevna ile aldattığı iddiaları ortaya atılmış ancak Harington ve Leslie çifti konu hakkında bir açıklama yapmamıştı.