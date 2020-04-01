Restoran zinciri Carluccio's iflas etti

Ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's tarafından yapılan açıklamada, corona virüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirildi.

21 yıl önce Londra'da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio's’un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.

Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor.



