Restoranda sosyal mesafeye lastikli çözüm



Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde bulunan bir restoran, corona virüse karşı ilginç bir çözüm buldu. Müşterilere özel yapılmış lastik ve tekerlekli masalar verildi.

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DHA 19.05.2020 - 12:53

Corona virüsün dünyadaki merkezi ABD’de hayatı normale döndürme çabaları devam ediyor. Çoğu eyalet valilisi ekonomiyi tekrar canlandırmak için işletmeleri sosyal mesafeyi gözeterek açıyor. ABD’deki restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçmeye başladı.

ABD’nin turistik yerlerinden Ocean City kentindeki bir restoran sosyal mesafe için yaratıcı bir çözüm buldu. Şehirdeki deniz restoranı Fish Tales’de iç lastik (şambrel) içerisine giren müşteriler 4 tekerlekli mekanizmayla restoran içerisinde kendi masalarında sosyal mesafeyi koruyor.

Müşteriler yiyecek ve içeceklerini şambrellerin çevresindeki yerlere rahatça koyarak kendi masalarında yemek yiyebiliyorlar.







Restoranın özel masaları yoğun ilgi çekerken virüse karşı ilginç çözümler arasında yer aldı. Kimse kimseye 90 santimetreden fazla yaklaşamazken, ayrı masaların içine giren iki kişi ise birbirlerinden 180 santimetre mesafede durmuş oluyor.