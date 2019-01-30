Reynmen Derdim Olsun'dan ne kadar kazandı? (Fenomen Yusuf Aktaş hakkında merak edilenler)

1 Reynmen Derdim Olsun şarkısından kazandığı parayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla açıkladı. Tıklanma polemiğyle gündemde olan ünlü fenomen, "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 160-170 bin TL kazandım" dedi. İşte Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş hakkında merak edilenler...

2 Yusuf Aktaş, ilköğretimini Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet Okulu'na nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamladı.

3 Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazıldı. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak da oradan ayrılarak Açıköğretim’de liseyi bitirdi.











4 Şu sıralar Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde eğtimine devam eden Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu görüntülerle bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.











5 Birçok şarkıcıyla düet yaptığı şarkıları da bulunan Aktaş, son olarak yayınladığı Derdim Olsun adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 6.3 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı.











6 Reynmen yeni şarkısıyla Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu ilk 24 saatte en çok izlenme YouTube rekorunu da kırmış oldu.











7 Aktaş'ın YouTube trend'lerde zirveden düşmeyen Derdim Olsun şarkısı şu ana kadar ulaştığı güncel rakam ise 32 milyonu buldu.











8 Hürriyet'ten Ömür Gedik'in haberine göre; Aktaş, Acun Ilıcalı’nın Survivor'ı sunma teklifini de reddetti.











9 Reynmen ayrıca Cem Yılmaz ile akraba çıktı. Yılmaz, Yusuf Aktaş'ın annesi Hasibe Yılmaz Aktaş'ın dayısının oğlu.





10 Söylemezsem Olmaz'ın gündeme getirdiği bu ayrıntı sosyal medyada gündem oldu. Reynmen ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katıldı ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlandı.







11 Hasibe Yılmaz Aktaş, ünlü komedyenin dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, “16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim” dedi.

12 Spotify’da 500 bini aşan Reynmen'in Instagram'da 4.2 milyon, YouTube'da ise 3.4 milyon takipçisi bulunuyor.

13 İşte Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar...

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