Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde

Ünlü şarkıcı Rihanna, Amerika'da yaşayan Asyalılara karşı ırkçı şiddeti protesto eden göstericilere katıldı.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 12:22 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 12:26

Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 1

Rihanna, Asyalılara uygulanan şiddet karşıtı protesto eylemlerine katılmak üzere sokağa çıktı.

33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Amerika’da yaşayan Asyalıları hedef alan ırkçı saldırıların sona ermesini talep etmek için önceki gün New York’taki Times Meydanı’nda toplanan protestoculara katıldı.
Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 2

Asistanı Tina Truong ile birlikte eylemde boy gösteren Rihanna’nın görüntülerini asistanı, sosyal medya hesabında paylaştı.

Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 3

Rihannna, fotoğraflarda siyah maskesi, güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası ile kendini gizlemiş görünüyor. Dokuz kez Grammy kazanan şarkıcıyı diğer protestocular tanıyamadı.

Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 4

Truong, Rihanna’nın da içinde bulunduğu fotoğrafları, “İşte dayanışma!” mesajıyla yayımladı.

Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 5

Rihanna, dans ederek ve slogan atarak katkıda bulunduğu protesto gösterisinde, “Asyalı nefretini durdurun”, “Nefret eşittir Tanrıya karşı ırkçılık” yazılı dövizler taşıdı.

Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 6
Rihanna, en son, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini kendi üzerinde tanıtmasıyla gündeme gelmişti.
Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde - 7
Moda alanında yatırımlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarıyı yakalamasıyla adından söz ettiriyor. Riri'nin markası, son aldığı yatırım desteği sayesinde yüzde 150 büyüdü.

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