Rihanna aylığı 415 bin dolara ev kiraladı

ntv.com.tr 15.06.2020 - 10:53 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 11:17
Rihanna, Kourtney ve Khloe Kardashian’a ait olan ve iki kardeşin Take The Hamptons adlı reality show programını çektiği evi aylığı 415 bin dolara kiraladı.
Mirror’ın haberine göre, 32 yaşındaki Barbadoslu yıldız, ABD’nin yazlık bölgesi Hamptons'un Kuzey Denizi bölümündeki 8 bin metrekarelik arazide yer alan devasa mülkte, temmuz ortasından ağustos ortasına kadar kalacak.
Gayrimenkul danışmanı Dylan Eckhardt, New York Post’a verdiği demeçte, Rihanna’nın bir ayını bu evde geçirmek üzere anlaşma yaptığını söyledi.
Rihanna'nın 800 metrekarelik ev için 1 milyon dolar güvenlik depozitosu yatırdığı düşünülüyor.
Londra’da yaşayan Rihanna, mayıs ayında 468 milyon sterlinlik (576 milyon dolar) servetiyle İngiltere’nin en zengin kadın müzisyeni unvanını aldı. Rihanna'nın gelirinin artmasında kendi kozmetik markasının payının büyük olduğu düşünülüyor.
İşte Rihanna'nın kiraladığı yedi banyolu, beş yatak odalı, yüzme havuzlu ve 25 metre uzunluğunda özel rıhtımı olan o ev...