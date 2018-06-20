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Rihanna: Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne

Ocean's Eight'te canlandırdığı Nine Ball karakteriyle seyirciyle buluşan Rihanna; film arkadaşlarıyla katıldığı programda, gittiği yerlerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarının üzerine bir de şişe ile fotoğrafı yayınlanınca annesinden özür diledi.

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    Rihanna, önceki gün Ocean's 8 filmindeki rol arkadaşlarıyla birlikte BBC'deki The Graham Norton Show'a konuk oldu.
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    Sunucu Graham Norton, yayında; Rihanna'nın yıllardır gittiği barlar, restoranlar ve otellerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.
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    Bu karelerde elinde dolu bir bardakla mekandan çıkıp arabasına binerken görülen güzel şarkıcının, bir fotoğrafta dolu bir şişeyi götürmesi herkesi güldürdü.
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    Norton, Rihanna'ya "Bu bardakları götürmek için izin aldın mı?" diye sorarken, fotoğraflara bakan Rihanna, "Sanırım bu, mekana kendi götürdüğüm kadehti. Onu aldığım otele geri götürüyordum" diyerek açıklama yaptı.
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    Güzel yıldız, bir restorandan şişe götürdüğü kareyi görüp köşeye sıkışınca ise "Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne" dedi.
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    İşte Rihanna'nın kadehli fotoğraflarından bazıları...
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