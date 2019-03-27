Rihanna ile Arap milyarder Hassan Jameel nişanlandı iddiası
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile nişanlandığı öne sürüldü.
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Rihanna'nın ilk kez 2017 yılında bir tatilde birlikte görüntülendiği milyarder sevgilisi Hassan Jameelile nişanlandığı iddia edildi.
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31 yaşındaki Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek" dediği videoyu beğendi. Bu da Rihanna ile Jameel'in nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.
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Stewart, videoda Rihanna ile ilgili beklentilerini "Bebek henüz değil. Ama kesinlikle bir nişan görüyorum ve iki yıl içinde de bir bebek" diyerek sürdürdü.
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Sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Rihanna, Stewart'ın paylaşımını beğenmek dışında hiçbir cevap vermedi.
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1988 doğumlu Hassan Jameel, ilk evliliğini sanat eksperi Lina Lazaar ile yaptı. Boşandıktan sonra Naomi Campbell ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.