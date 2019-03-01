Rihanna kendi iç çamaşırı markasının reklamını yaptı
Ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı markası Savage x Fenty’nin yeni reklamı için ilkbahar koleksiyonundan bir iç çamaşırıyla poz verdi.
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Rihanna, kendi iç çamaşırı markası Savage x Fenty’nin yeni reklamı için objektif karşısına geçti.
31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, yeni koleksiyonundan bir parçayı kendi giyerek poz verdi.
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Tam adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, mayo görünümlü, tek parçadan oluşan iç çamaşırıyla büyük beğeni topladı.
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Rihanna, tek parça iç çamaşırı, tayt ve eğlence amaçlı kırbaçtan oluşan kutunun 60 dolara satıldığını duyurdu.
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Rihanna, kendi iç çamaşırı markası ile ürettiği Sevgililer Günü koleksiyonu ile büyük beden iç çamaşırlarda daha az seksapel kullanması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.
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5Koleksiyonun tanıtımı için kendisi de objektif karşısına geçen Rihanna’nın koleksiyonunu inceleyen Amerikan Teen Vogue dergisinin moda editörü Alysse Dalessandro, koleksiyonda büyük beden ile küçük beden iç çamaşırlarının birbirinden farklı olduğunu tespit etmişti.
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6Dalessandro, hem büyük beden giyimini destekleyip hem de büyük beden modellere farklı muamele yapılmasını eleştirmişti. Büyük beden modellerin küçük beden modeller ile aynı tasarıma sahip olmadığını, dolayısıyla küçük bedenler kadar seksi olmadığını belirtmişti.
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Öte yandan Rihanna en son, babası Ronald Fenty’yi, soyadını ticari marka olarak kullandığı için dava etmesiyle gündeme gelmişti. Rihanna, babasını, 2017’de kurduğu yetenek ajansına Fenty Entertaintment adını vererek telif hakkını ihlal etmekle suçlamış, aynı zamanda iş ortağı olan Ronald Fenty’nin, kendisini marka temsilcisi ilan ettiğini de iddia etmişti.
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Rihanna’nın avukatları, Ronald Fenty’ye defalarca bu adı kullanmayı durdurması için talepte bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını da belirtmişti. Avukatlar, mahkemeden, Ronald Fenty’ye Fenty adını ticari marka olarak kullanmayı yasaklamasını ve Rihanna’ya verdiği ticari zararı ortadan kaldırmasını talep etmişti.
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Ünlü şarkıcı, Fenty soyadını pek çok iş projesinde kullandı. En bilinen işi ise 2017’de kurduğu Fenty Beauty markası oldu. Ardından Savage X Fenty adıyla iç çamaşırı markası oluşturdu.