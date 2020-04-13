Rihanna: Ne albümü, burada dünyayı kurtarıyorum!

BABASI DA CORONA'YA YAKALANDI

Öte yandan Rihanna’nın babası Ronald Fenty de corona virüse yakalanmış, şarkıcı evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı göndermişti. Barbados’taki evinde kalan Ronald Fenty, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diye konuşmuştu. Babası, Rihanna’nın kendisine solunum cihazı gönderdiğini, ayrıca Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladığını belirtmişti.