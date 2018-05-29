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Rihanna’dan Brad Pitt’e ünlülerin mezuniyet fotoğrafları

ntv.com.tr

Mezuniyet sezonu yaklaşırken, öğrenciler, hayatları boyunca her zaman hatırlayacakları mezuniyet kutlamaları için hazırlıklarına başladı. Bugün moda trendlerinin belirleyicileri olarak öğrencilere ilham verebilecek Hollywood ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin mezuniyet balolarındaki görünümleri ise oldukça şaşırtıcı... Brad Pitt, Michelle Obama, Jennifer Aniston, Goerge Clooney, Beyonce, Natalie Portman, Blake Lively, Rihanna ve daha birçok ünlü isim, hayatlarında bir dönemi kapatıkları ve yeni bir sayfa açtıkları mezuniyet sonrası kutlamalarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

  • 1

    Mezuniyet sezonu yaklaşırken, öğrenciler, hayatları boyunca her zaman hatırlayacakları mezuniyet kutlamaları için hazırlıklarına başladı. Bugün moda trendlerinin belirleyicileri olarak öğrencilere ilham verebilecek Hollywood ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin mezuniyet balolarındaki görünümleri ise oldukça şaşırtıcı...

    Brad Pitt, Michelle Obama, Beyonce, Jennifer Aniston, Goerge Clooney, Rihanna ve daha birçok ünlü isim, hayatlarında bir dönemi kapatıkları ve yeni bir sayfa açtıkları mezuniyet sonrası kutlamalarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

  • 2

    BEYONCE

    BEYONCE
  • 3

    BRAD PITT

    BRAD PITT
  • 4

    RİHANNA

    RİHANNA
  • 5

    BLAKE LIVELY

    BLAKE LIVELY
  • 6

    NATALIE PORTMAN

    NATALIE PORTMAN
  • 7

    GEORGE CLOONEY

    GEORGE CLOONEY
  • 8

    MICHELLE OBAMA

    MICHELLE OBAMA
  • 9

    JENNIFER ANISTON

    JENNIFER ANISTON
  • 10

    SNOOP DOGG

    SNOOP DOGG
  • 11

    JEREMY RENNER

    JEREMY RENNER
  • 12

    JESSICA ALBA

    JESSICA ALBA
  • 13

    JIMMY FALLON

    JIMMY FALLON
  • 14

    ELIZABETH BANKS

    ELIZABETH BANKS
  • 15

    WILL FERRELL

    WILL FERRELL
  • 16

    TERRY CREWS

    TERRY CREWS
  • 17

    MATTHEW McCONAUGHEY

    MATTHEW McCONAUGHEY
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