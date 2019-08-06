Rihanna'dan Donald Trump'a tepki: AK-47 almak vize almaktan daha kolay

1 Son dört günde ABD’nin Teksas, Ohio ve Şikago’da gerçekleşen üç ayrı silahlı saldırının ardından ünlü isimler, tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi. 32 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı olaylardan sonra ülkede beş günlük yas ilan edildi. Rihanna, Donald Trump’ın ölümcül saldırılara yönelik tweet’lerinin ardından ABD Başkanı’na tepki gösterdi.

2 Rihanna, Trump'ın mesajına atıfta bulunarak Instagram hesabında paylaştığı yazıda, saldırılarda ölenler için başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:





3 "Hmm... Donald, ‘terörizmi’ yanlış yazdın! Ülken saatler içinde arka arkaya 30 masum insanın ölümüne sebep olan 2 terörist saldırı yaşadı. Kaliforniya’daki bir başka terörist saldırının henüz sadece günler sonrasında gerçekleşen bu olayda bir terörist YASAL ŞEKİLDE Vegas’ta bir saldırı tüfeği (AK-47) satın alabildi ve ardından Kaliforniya’daki yemek festivaline saatler süren bir araba yolculuğu yaparak aralarında küçük bir erkek bebeğin de olduğu 6 kişinin daha ölümüne sebep oldu! AK-47 almanın VİZE almaktan daha kolay olduğu bir dünya hayal edin! Teröristleri AMERİKA’DA tutmak için bir duvar inşa ettikleri bir dünya hayal edin!!!





4 Rihanna sözlerini şöyle tamamladı: Teksas, Kaliforniya ve Ohio’daki kurbanların ailelerine ve sevdiklerine dualarımı ve en derin başsağlığı dileklerimi yolluyorum. Kaybınız için çok üzgünüm! Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor! HİÇ KİMSE!







5 Rihanna dışında baldırılara yönelik tepki gösteren ünlü isimlerden bazılarının mesajları şöyle:

6 Mariah Carey: Bu durmalı. Çocukların aşkı için. Yeter!

7 Kylie Jenner: Sadece bu yıl 250’den fazla saldırı oldu. Ne zaman yeterli olacak?

8 P!nk: Kalbim bugün taş gibi…

9 Rapçi Snoop Dogg da kahraman Glendon Oakley’nin fotoğrafını paylaşarak çocukları kurtardığı için ona teşekkür etti.