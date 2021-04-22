Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev

Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı Rihanna, Beverly Hills'te yeni bir ev daha satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) Üç ay önce Beverly Hills'teki bir malikane için 13.8 milyon doları gözden çıkaran Rihanna, şimdi de onun hemen yanındaki evi alarak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki şarkıcı, bu malikane için 10 milyon dolar ödedi. Evin önceki sahipleri mülkü, 2015 yılında 5.1 milyon dolara satın almıştı. Rihanna'nın dört yatak odalı yeni malikanesi, yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Ünlü şarkıcının komşuları arasında Mariah Carey ve Paul Mc Cartney gibi ünlü isimler bulunuyor. 1930'ların sonlarına doğru inşa edilen ev, yıllar içinde çeşitli restorasyonlar geçirerek bugünkü haline getirildi.\nİşte malikaneden diğer kareler...