Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev

Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı Rihanna, Beverly Hills'te yeni bir ev daha satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

22.04.2021 - 09:31

Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 1
Üç ay önce Beverly Hills'teki bir malikane için 13.8 milyon doları gözden çıkaran Rihanna, şimdi de onun hemen yanındaki evi alarak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.


Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 2
33 yaşındaki şarkıcı, bu malikane için 10 milyon dolar ödedi. Evin önceki sahipleri mülkü, 2015 yılında 5.1 milyon dolara satın almıştı.


Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 3
Rihanna'nın dört yatak odalı yeni malikanesi, yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor.


Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 4
Ünlü şarkıcının komşuları arasında Mariah Carey ve Paul Mc Cartney gibi ünlü isimler bulunuyor.


Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 5

1930'ların sonlarına doğru inşa edilen ev, yıllar içinde çeşitli restorasyonlar geçirerek bugünkü haline getirildi.

İşte malikaneden diğer kareler...

Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 6
Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 7
Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 8
Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 9
Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 10
Rihanna'dan gayrimenkule yeni yatırım: Beverly Hills'te ikinci ev - 11

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