Rihanna'dan New York Moda Haftası'nda iç çamaşırı defilesi
ntv.com.tr
Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında dün yapılan defilesi tam bir yıldızlar geçidine döndü. Rihanna'nın kendisinin de podyuma çıktığı defilede Gigi ve Bella Hadid, Cara Delevingne ve Joan Smalls gibi ünlü modeller yer aldı.
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Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında dün defilesi düzenlendi.
Ünlü şarkıcı ve girişimcinin Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan defilesi, New York Moda Haftası’nın şimdiye kadar en dikkat çeken gösterisi oldu.
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Tamamı 20 Eylül’de Amazon Prime kanalında yayınlanacak olan defileden bazı fotoğraflar basınla paylaşıldı.
Defileyi izlemeye gidenlere telefon ve kamera kullanma izni verilmedi.
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Rihanna, kendisi de podyuma çıkarak markasının sonbahar-kış 2019 koleksiyonunu tanıttı.
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Defile sonunda Rihanna, Savage X Fenty iç çamaşırlarını giyen dansçılarla birlikte podyuma çıkıp dans etti.
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Defilede ünlü model Gigi Hadid de yürüdü. Hadid, defilenin açılışını yapan model oldu.
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Modeller Cara Delevingne ile Joan Smalls da defilenin yıldızlarındandı.
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Rap’çiler 21 Savage, Migos, A$AP Ferg gibi isimler de defilede performans sergiledi.
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Şarkıcı Halsey yeni şarkısı Graveyard’ı Rihanna’nın defilesinde ilk kez seslendirdi.
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Bella Hadid, Alek Wek ve Slick Woods DJ Khaled, Fat Joe, Fabolous ve Tierra Whack’in müzik performansları eşliğinde gösteri yaptı.
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10Rihanna, defile öncesi bas��na böyle poz verdi.
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11İşte Rihanna’nın defilesine katılan ünlü yıldızlar...
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12Cara Delevingne ve Gigi Hadid
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13Joan Smalls
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14Cara Delevingne
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15Vanessa Hudgens
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16Paris Hilton
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17Nicky Hilton Rothschild
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18Iskra Lawrence
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19Dascha Polanco
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20Shanina Shaik
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21Normani
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22Chanel Iman
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23Halima Aden
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24Ashley Graham
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25Slick Woods
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26DJ Khaled
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27Toni Garnn
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28Patrick Schwarzenegger
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29Ashley Benson
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30Quavo, Offset ve Takeoff
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31Emily DiDonato
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32Kacey Musgraves
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33Emaza Dilan, Saiyr Dilan
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34Lucas Goodman, Jillian Hervey
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35Hailee Steinfeld
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36Milk
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37Kehlani
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38James Charles
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39Delilah Belle Hamlin
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40Saweetie
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41Shanina Shaik
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42Halima Aden
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43Bella Hadid