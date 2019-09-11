NTV

Rihanna'dan New York Moda Haftası'nda iç çamaşırı defilesi

ntv.com.tr

Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında dün yapılan defilesi tam bir yıldızlar geçidine döndü. Rihanna'nın kendisinin de podyuma çıktığı defilede Gigi ve Bella Hadid, Cara Delevingne ve Joan Smalls gibi ünlü modeller yer aldı.

  • 1

    Rihanna’nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin 2019 New York Moda Haftası kapsamında dün defilesi düzenlendi.

    Ünlü şarkıcı ve girişimcinin Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan defilesi, New York Moda Haftası’nın şimdiye kadar en dikkat çeken gösterisi oldu.

  • 2

    Tamamı 20 Eylül’de Amazon Prime kanalında yayınlanacak olan defileden bazı fotoğraflar basınla paylaşıldı.

    Defileyi izlemeye gidenlere telefon ve kamera kullanma izni verilmedi.

  • 3

    Rihanna, kendisi de podyuma çıkarak markasının sonbahar-kış 2019 koleksiyonunu tanıttı.

  • 4

    Defile sonunda Rihanna, Savage X Fenty iç çamaşırlarını giyen dansçılarla birlikte podyuma çıkıp dans etti.

  • 5

    Defilede ünlü model Gigi Hadid de yürüdü. Hadid, defilenin açılışını yapan model oldu.

  • 6

    Modeller Cara Delevingne ile Joan Smalls da defilenin yıldızlarındandı.

  • 7

    Rap’çiler 21 Savage, Migos, A$AP Ferg gibi isimler de defilede performans sergiledi.

  • 8

    Şarkıcı Halsey yeni şarkısı Graveyard’ı Rihanna’nın defilesinde ilk kez seslendirdi.

  • 9

    Bella Hadid, Alek Wek ve Slick Woods DJ Khaled, Fat Joe, Fabolous ve Tierra Whack’in müzik performansları eşliğinde gösteri yaptı.

  • 10

    Rihanna, defile öncesi bas��na böyle poz verdi.
  • 11

    İşte Rihanna’nın defilesine katılan ünlü yıldızlar...
  • 12

     Cara Delevingne ve Gigi Hadid
  • 13

    Joan Smalls
  • 14

     Cara Delevingne
  • 15

    Vanessa Hudgens
  • 16

    Paris Hilton
  • 17

    Nicky Hilton Rothschild
  • 18

    Iskra Lawrence
  • 19

     Dascha Polanco
  • 20

    Shanina Shaik
  • 21

    Normani
  • 22

    Chanel Iman
  • 23

    Halima Aden
  • 24

    Ashley Graham
  • 25

    Slick Woods
  • 26

    DJ Khaled
  • 27

    Toni Garnn
  • 28

     Patrick Schwarzenegger
  • 29

    Ashley Benson
  • 30

    Quavo, Offset ve Takeoff
  • 31

    Emily DiDonato
  • 32

    Kacey Musgraves
  • 33

    Emaza Dilan, Saiyr Dilan
  • 34

    Lucas Goodman, Jillian Hervey
  • 35

    Hailee Steinfeld
  • 36

    Milk
  • 37

    Kehlani
  • 38

    James Charles
  • 39

    Delilah Belle Hamlin
  • 40

    Saweetie
  • 41

    Shanina Shaik
  • 42

    Halima Aden
  • 43

    Bella Hadid
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin