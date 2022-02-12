Rihanna'nın hamile stili

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Rihanna, katıldığı bir etkinlikte hamileliğine uygun bir kıyafetle büyüyen karnını gösterdi. (Fotoğraflar: AFP)

Haberler 12.02.2022 - 11:32

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A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.


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33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de giyim tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. 


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Müzik dünyasındaki çalışmalarını bir kenara koyup modaya yönelen ve iç çamaşırı, plaj giyimi, kozmetik ürünler tasarlayıp pazarlayan Fenty adlı bir firma kuran Rihanna, markasının tanıtımı için Los Angeles'a düzenlenen gecedeydi.


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Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. A.S.A.P Rocky, Rihanna'yı kameralar önünde öpücüklere boğdu.

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İşte diğer kareler...

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