Rihanna'nın hamile stili

Haberler 12.02.2022 - 11:32
A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı.
33 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde de giyim tarzıyla dikkatleri üzerine topladı.
Müzik dünyasındaki çalışmalarını bir kenara koyup modaya yönelen ve iç çamaşırı, plaj giyimi, kozmetik ürünler tasarlayıp pazarlayan Fenty adlı bir firma kuran Rihanna, markasının tanıtımı için Los Angeles'a düzenlenen gecedeydi.
Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. A.S.A.P Rocky, Rihanna'yı kameralar önünde öpücüklere boğdu.
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